Він закликав союзників бути пильними.

Заколот приватної військової компанії"Вагнер" показує розбіжності, що існують в Росії, і крихкість як її збройних, так і допоміжних сил.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи останні події в Росії газеті Provence. Він сказав журналістам, що "ситуація все ще розвивається" і що він "година за годиною" стежить за подіями, що відбуваються.

"Все це повинно змусити нас бути дуже пильними і повністю виправдовує ту підтримку, яку ми надаємо українцям в їх опорі", - підкреслив Макрон.

Відео дня

Заколот в Росії: що відомо

Нагадаємо, що 23 червня ватажок російської ПВК "Вагнер" Єгвеній Пригожин звинуватив Міністерство оборони РФ в атаці на позиції найманців і заявив, що вони збираються зупинити військове керівництво.

Всю ніч і ранок він записував повідомлення, в яких звинувачував Міністра оборони Сергія Шойгу в боягузтві і обіцяв знищити всіх, хто стане у них на шляху.

Путін у зверненні назвав це "ударом у спину" і зрадою. У Моксві та області ввели режим КТО, в ряді областей з'явилися блокпости, тракторами перекопали дороги.

Найманцям в ході так званого маршу справедливості удалося взяти контроль над військовими об'єктами і центром Ростова-на-Дону і висунутися в бік Москви. Їх з'єднання пройшли Воронезьку, Липецьку і Тульську області.

Увечері Пригожин оголосив, що розгортає війська і повертає їх в "польові табори". У Білорусі заявили, що вони досягли домовленостей під час переговорів з Лукашенко. Пізніше стало відомо, що ватажок ПВК поїхав до Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: