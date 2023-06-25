Згідно з домовленостями з Лукашенком, Пригожин повинен виїхати в Білорусь.

Після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, від останнього не було жодних звісток.

Ватажок "вагнерівців" вийшов вчора на зв'язок і повідомив про те, що колони техніки його найманців розвертаються і повертаються в польові табори. Після цього від Пригожина більше не було новин. Тому журналісти RTVI поцікавилися у його прес-служби, куди він зник. Там відповіли, що ватажок ПВК поки не на зв'язку:

"Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному зв'язку".

Яка доля чекає на Пригожина після заколоту в Росії

Після того, як Лукашенко провів переговори з Пригожиним про організований останнім заколот у Росії, найманці ПВК "Вагнера" розвернули свої колони техніки, яка повинна була доїхати до Москви.

Ватажок "вагнерівців" записав аудіо, в якому розповів, що його найманці повертаються в польові табори. Сам він, згідно з домовленостями, повинен буде виїхати у Білорусь. Наразі невідомо, де перебуває Пригожин.

Цікаво, що в РФ проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", а після його переговорів з Лукашенком сказали, що справу припинять.

Видання CNN припустило, що власник ПВК "Вагнер" ризикує бути вбитим російськими спецслужбами.

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