Китайські Xiaomi і Realme потіснили Apple і Samsung і займають більше 70% російського ринку.

Посилення санкцій і відхід західних виробників з Росії призводить до все більшої повені російського ринку китайськими товарами.

Так, агентство Reuters з посиланням на великого рітейлера побутової електроніки в РФ повідомляє, що китайські смартфони в першому кварталі 2023 року склали більше 70% російського ринку, тоді як в минулому році вони займали близько 50%.

Відзначається, що китайські марки Xiaomi і Realme тепер займають дві лідируючі позиції на ринку, потіснивши Apple і Samsung, які скоротили продажі в Росії через конфлікт в Україні, на третє і четверте місця відповідно.

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"Попит на бренди з Китаю в кількісному вираженні виріс на 42% по відношенню до минулого року, а їх сумарна частка склала більше 70%", - цитує агентство російського рітейлера.

Як нагадує Reuters, раніше влада РФ заборонила чиновникам, які беруть участь у підготовці до президентських виборів 2024 року, використовувати Apple iPhone через побоювання, що ці телефони можуть бути вразливими для західних спецслужб.

Співпраця Росії та Китаю

Раніше багато ЗМІ вже повідомляли про те, що Китай веде подвійну гру, офіційно закликая Росію до миру, але в той же час зміцнюючи економічні зв'язки з РФ.

Зокрема, хоч офіційно Пекін і заперечує поставки зброї і військової електроніки в Росію, Україна стверджує, що останнім часом знаходять все більше компонентів китайського виробництва у російській зброї.

Раніше Національне агентство із запобігання корупції внесло китайську компанію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни у зв'язку з тим, що компанія залишається одним з лідерів продажів смартфонів в державі-агресорі.

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