Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів у країні-агресорі.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як зазначається на веб-сайті НАЗК, причиною внесення до переліку стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

Звертається увага, що у 2021 році компанія стала лідером за обсягом виробництва смартфонів у світі, також виробляє побутову техніку, планшети, смарт-годинники, програмне забезпечення, електросамокати, електровелосипеди та багато іншого.

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"З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ. Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Так, протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорі. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів", - інформують у НАЗК.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн дол. У НАЗК підкреслюють, що це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців.

Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів.

"Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій", - заявляє НАЗК.

Наразі до переліку міжнародних спонсорів війни вже внесено 21 компанію. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Таким чином, співпраця з подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

Компанії-спонсори війни - деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. В Агентстві наголошують, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк не лише продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку компанію Yves Rocher до переліку міжнародних спонсорів війни, а 23 лютого - французьку корпорацію Auchan Holding.