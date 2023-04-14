Офіційний Пекін неодноразово заперечував поставки військового обладнання в РФ.

Україна знаходить все більше компонентів з Китаю в російській зброї. Китайські деталі замінили ті, які Росія не може через санкції купити в Європі.

"У вилученій з поля бою зброї ми продовжуємо знаходити різну електроніку. Тенденція зараз така, що компонентів західного виробництва менше, але більше - неважко здогадатися, в якій країні - компонентів виробництва. Звичайно, Китаю", - цитує старшого радника глави Офісу президента Владислава Власюка видання Reuters.

Китай неодноразово заперечував відправку військового обладнання в Росію після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в лютому 2022 року. Ця атака призвела до західних санкцій, включаючи військові технології та технології подвійного призначення, такі як мікрочіпи, які можна було використовувати як у звичайних побутових приладах, так і в зброї.

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Українські експерти повідомили, що компоненти китайського виробництва були виявлені в навігаційній системі безпілотників "Орлан", які раніше використовували швейцарську систему. Також китайські деталі виявили в системі управління вогнем російських танків, в яких раніше використовувалися деталі французького виробництва.

На питання, чи постачали китайські компанії деталі для російської військової техніки, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю відповів: "Протягом всієї історії Китай налагоджував нормальне торговельне співробітництво з усіма країнами, включаючи Росію, на основі рівності і взаємної вигоди. Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай завжди займав розумну і відповідальну позицію. Позиція та дії Китаю завжди були такими".

Ймовірні поставки Китаєм зброї Росії - що відомо

У лютому 2023 року CNN повідомила, що Китай веде подвійну гру. Пекін публічно називає себе прихильником миру, але все ближче підходить до рішення про передачу Росії летального озброєння.

При цьому видання Politico відзначило, що китайські компанії відправили до Росії 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, включаючи деталі безпілотників та Бронежилети. У свою чергу Китай заявив, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї.

21 березня з'явилася інформація, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну КНР відправила РФ безпілотників на більш ніж 12 мільйонів долар.

Крім того, у січні 2022 року США зявили, що готові обмежити експорт мікрочіпів в РФ, але у травні 2022 року американські мікросхеми виявили у російських комплексах ППО "панцир", вертольотах Ка-52" Алігатор " і крилатих ракетах Х-101. 2 квітня 2023 року Китай звернувся до Японії з пропозицією не підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем.

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