Також Лондон обіцяє продовжувати поставки зброї, зокрема і в цьому році.

Велика Британія надасть Україні додаткову підтримку на загальну суму у 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 780 мільйонів доларів США). Про це під час візиту до Києва оголосив міністр закордонних справ країни Девід Леммі, повідомляє прес-служба британського уряду.

Так, Британія підтверджує 242 мільйони фунтів стерлінгів, оголошені на 2024-2025 роки, які спрямують на негайні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреб Укрраїни. Також гроші підуть на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію зруйнованого.

Леммі також оголосив про намір надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів під кредит Світового банку до кінця року, щоб зміцнити економічну стабільність України. Ці гроші підуть на деякі життєво важливі державні послуги, включаючи утримання шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

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Британія надасть 100 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарного фінансування, яке підтримає найбільш уразливих українців, у тому числі тих, хто живе в громадах на передовій безперервних атак Росії, і тих, хто переміщений до сусідніх країн і громад. Це включає допомогу в евакуації, екстрене реагування на російські ракетні атаки по всій Україні та допомогу переселенцям.

Міністр оборони Джон Гілі своєю чергою підтвердив, що Британія збільшить та прискорить надання військової підтримки Україні. Він зауважив, що оголошену у квітні допомогу вже доставлено. Йдеться зокрема про поставки ракет ППО, обладнанням для винищувачів F-16, самохідні гармати AS90 та запасні стволи, військові катери, морські гармати.

Крім того, міністр оборони Британії сьогодні оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця року.

"Підтримка України цим урядом є залізною. На другий день нашого перебування на посаді я пообіцяв президенту Зеленському, що ми прискоримо доставку військової допомоги Великобританією – і ми виконуємо це зобов’язання", - наголосив Гілі.

Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у ЗСУ склалася катастрофічна ситуація із запчастинами до західної артилерії. Багато САУ простоюють через критичну зношеність стволів, яким немає заміни.

Також ми розповідали, що за останні 15 місяців США відправили понад 300 бойових машин M-2 Bradley, щоб підтримати боєздатність елітної 47-ї механізованої бригади.

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