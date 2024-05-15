Деякі політики з коаліції прем'єр-міністра поспішили заявити, що напад спровокувала опозиція.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був важко поранений у середу внаслідок стрілянини, яку уряд назвав спробою вбивства, а кілька політиків пов'язали з різкою поляризацією країни.

В офісі Фіцо заявили, що він перебував у "небезпечному для життя стані" після того, як у нього кілька разів стріляли, коли він вітав людей у місті Хандлова, приблизно за 190 км від столиці центральноєвропейської країни, Братислави, пише Financial Times.

Уряд заявив, що 59-річного популіста і проросійського лідера доправили на гелікоптері в лікарню сусіднього міста Банська-Бістриця, а не до Братислави, через необхідність "термінового втручання".

Відео дня

За словами міністра оборони Роберта Калиняка, близького союзника прем'єр-міністра, у середу ввечері Фіцо переніс операцію.

Він додав, що ситуація з Фіцо "дуже складна", але "ми віримо, що він буде достатньо сильний, щоб впоратися з цією травмою".

У нападника була "явна політична мотивація", сказав словацький міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток, додавши, що нападник вирішив діяти після того, як Петер Пеллегріні, союзник Фіцо по коаліції, виграв президентські вибори в країні у квітні.

Деякі політики з коаліції прем'єр-міністра поспішили заявити, що напад спровокувала опозиція. Віцепрем'єр Томаш Тараба заявив, що "у всієї ненависної опозиції криваві пальці". Інші політики пов'язали стрілянину з гострими політичними розбіжностями в Словаччині, країні-члені ЄС.

У телевізійному зверненні до нації президент, що йде, Зузана Чапутова закликала припинити уїдливі висловлювання на адресу політиків.

"Ненависна риторика, свідками якої ми є, призводить до ненависних дій. Фізичний напад на прем'єр-міністра - це насамперед напад на особистість, але також і на демократію", - сказала вона.

Чапутова заявила, що була шокована "жорстоким і нерозважливим" нападом, і побажала Фіцо "багато сил у цей критичний момент, щоб прийти до тями".

Погрози смертю політикам у Словаччині часті, каже Мілан Ніч, аналітик Німецької ради з міжнародних відносин і колишній радник міністерства закордонних справ Словаччини.

"Це не поодинокий випадок. Це одна з найбільш поляризованих країн Європи з регулярними погрозами життю політиків", - додав він.

Фіцо, засновник популістської партії "Смер", приступив до свого четвертого терміну повноважень у жовтні минулого року, очоливши тристоронню коаліцію євроскептиків.

Це угруповання перебуває в глибокому протиріччі з ліберальними і проєвропейськими групами, оскільки воно закликає до жорстких антимігрантських заходів і скасування санкцій проти Росії, які були введені після її вторгнення в Україну.

Міхал Шимечка, лідер ліберальної опозиції країни, заявив у соціальній мережі X: "Ми абсолютно і рішуче засуджуємо насильство і сьогоднішнє вбивство прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми віримо, що з ним усе буде гаразд. Водночас ми закликаємо всіх політиків утримуватися від будь-яких заяв і дій, які можуть сприяти ескалації напруженості".

Повернувшись на посаду прем'єр-міністра Словаччини, Фіцо зробив суперечливі політичні кроки, такі як розпуск антикорупційного відомства, незважаючи на попередження Брюсселя.

Минулого місяця його коаліція просунулася вперед з ухваленням закону, спрямованого проти неурядових організацій, який, на думку критиків, був натхненний репресіями Угорщини щодо груп за громадянські права.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, політичний союзник Фіцо в ЄС, заявив, що він шокований "мерзенним нападом на мого друга".

Інші світові лідери поспішили засудити стрілянину. Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, заявила: "Подібним актам насильства немає місця в нашому суспільстві, і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо. Я думаю про прем'єр-міністра Фіцо і його сім'ю".

Президент США Джо Байден заявив: "Ми засуджуємо цей жахливий акт насильства".

Замах на Фіцо - деталі

Замах на Роберта Фіцо стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова, у якому прем'єр-міністр Словаччини брав участь. Очевидці кажуть, що по чиновнику відкрили вогонь у момент, коли той тиснув руки людям біля культурного центру.

Пізніше ЗМІ повідомили, що у Фіцо після замаху на його життя відкрився крововилив у черевній порожнині.

71-річним стрільцем може виявитися відомий письменник Юрай Чинтула, пишуть місцеві ЗМІ. Підозрюваний у замаху на Фіцо є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", він мав офіційно зареєстровану зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: