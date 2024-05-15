У Фіцо сьогодні стріляв Юрай Цинтула, таку підозру висловлюють ЗМІ.

У Словаччині спробували вбити прем'єр-міністра Роберта Фіцо - 71-річним стрільцем може виявитися відомий письменник Юрай Цинтула, пишуть місцеві ЗМІ.

Підозрюваний у замаху на Фіцо є активістом ліберальної партії, він мав офіційно зареєстровану зброю в Словаччині, заявляє Aktuality. Видання зв'язалося із сином підозрюваного: він шокований ситуацією, але підтвердив, що пістолет перебував у його батька на законних підставах.

"Я абсолютно не мав уявлення про те, що задумав батько, що він планував, чому це сталося", - сказав він.

Відео дня

На запитання ЗМІ, чи не відчував підозрюваний ненависті до Фіцо, його син сказав: "Скажу так - він не голосував за нього. Це все, що я можу сказати з цього приводу".

Також хлопець спростував теорію про те, що його 71-річний батько міг страждати на психічні розлади.

Зазначається, що підозрюваний є автором кількох збірок віршів, у 2016 році він працював у приватній службі безпеки. Тоді чоловік сам став жертвою нападу, працюючи в одному з торгових центрів.

Словацькі ЗМІ говорять про стрільця як про J.C., але офіційного підтвердження, що це Юрай Цинтула, поки що немає.