Зазначається, що Трампа критикували за те, що він не надавав інформації про стан свого здоров'я після замаху.

У директора ФБР Крістофера Рея є деякі сумніви щодо того, чи під час замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа у Пенсильванії йому в ухо дійсно влучила куля. Про це пише The Guardian.

"Невдовзі після того, як нападник відкрив вогонь на його мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, Дональд Трамп заявив, що припас, який влучив йому у вухо і спричинив кровотечу, був саме кулею. Але вчора, даючи свідчення в юридичному комітеті Палати представників, директор ФБР Крістофер Рей сказав, що неясно, чи це дійсно було так, чи в Трампа потрапила шрапнель", – пише видання.

Зазначається, що Трампа критикували за те, що він не надавав інформації про стан свого здоров'я після замаху, в результаті якого один учасник мітингу загинув, а інші були поранені.

Відео дня

Він оприлюднив записку про своє одужання після поранення від колишнього лікаря Білого дому і нинішнього конгресмена-республіканця Ронні Джексона, але не дозволив медичним працівникам, які його лікували, публічно говорити про його стан.

Замах на Трампа

В липні у США під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа в Пенсільванії пролунали постріли. Тоді сам Трамп спустився з трибуни з пораненим вухом.

Згодом стало відомо, що було вбито учасника мітингу – пожежника Корі Комператоре.

Нападника було нейтралізовано. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. У ЗМІ писали, що він сидів на даху виробничого заводу на відстані понад в 119 метрів від сцени, де виступав Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: