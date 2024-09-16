ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа.

Експрезидент США і кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп прокоментував стрілянину біля його гольф-клубу.

"Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся.Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте", - йдеться у його заяві. Про це повідомляє CNN.

За даними Assosiated Press, невідомий білий чоловік у віці близько 65 років просунув дуло автомата через паркан гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч - співробітник Секретної служби США його помітив і відкрив вогонь. У підсумку чоловік кинув зброю і спробував втекти на машині, але був затриманий.

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ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Місцева поліція повідомила, що затримала чоловіка після стрілянини біля гольф-клубу Трампа у Флориді, поруч із місцем НП знайшли АК-47.

Свідок бачив, як підозрюваний, пізніше затриманий в інциденті з безпекою біля Трампа, вибіг із кущів. Він сфотографував його автомобіль, що призвело до затримання підозрюваного, пише CNN.

Чоловік, узятий під варту після того, як поруч із Трампом пролунали постріли, був "відносно спокійний" під час затримання, заявив у неділю шериф округу Мартін Вільям Д. Снайдер.

Він розповів, що неназваний підозрюваний не був озброєний, коли співробітники правоохоронних органів витягли його з машини. Снайдер стверджує, що його агентство "затопило" міжштатну автомагістраль 95 і перекрило велику ділянку шосе, перш ніж зрештою благополучно зупинило підозрілий автомобіль.

"У мене є чітке розуміння від слідчих, що у нас дійсно є підозрюваний, якого вони шукають в окрузі Палм-Біч", - сказав він.

Замахи на Трампа - реакція Гарріс

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс заявила, що її поінформували про стрілянину, яка сталася на полі для гольфу Трампа раніше.

"Мене поінформували про повідомлення про постріли, які були зроблені поблизу колишнього президента Трампа і його власності у Флориді", - написала вона.

Гарріс зазначила, що вона рада, що Трамп у безпеці і додала, що "насильству немає місця в Америці".

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