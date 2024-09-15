Двоє людей стріляли один в одного за межами гольф-клубу Трампа, він не був мішенню.

На кандидата в президенти США Дональда Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений, повідомила конгресвумен Тейлор-Грін.

Трамп перебуває в безпеці після стрілянини в районі, де він перебував. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву передвиборчого штабу.

Секретна служба відреагувала на стрілянину поруч із Дональдом Трампом, коли він виходив із гольф-клубу у Вест-Палм-Біч, пише New York Post.

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"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його околицях. На даний момент жодних подробиць", - заявив у неділю вдень представник Трампа Стівен Чунг.

За даними джерел New York Post, поруч із гольф-клубом, де перебував Трамп, стріляли двоє, і вони цілилися одне в одного, а не в експрезидента США. Видання зазначає, що Трампу нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.

Стрільця біля гольф-клубу Трампа затримано, стверджує його син. Як повідомив, Дональд Трамп-молодший, на місці знайшли автомат АК-47.

22:27. Секретна служба США розслідує інцидент зі стріляниною неподалік місця, де знаходився Трамп, заявив прес-секретар відомства.

Він підтвердив, що колишній президент США у безпеці. Видання The New York Post, яке спочатку повідомило про те, що поряд з гольф-клубом Трампа у Флориді дві людини стріляли одна в одну, відредагувало свою замітку.

Тепер у ній говориться, що стріляв лише агент Секретної служби, який побачив підозрілу людину на полі для гольфу - як йому здалося, озброєного.

Видання зазначає, що коли Трамп був на полі для гольфу, охорона помітила підозрілого чоловіка. Він мав щось, схоже на пістолет. Агент вистрілив кілька разів, а Трампа перевели у безпечне місце.

Замах на Трампа 13 липня

Це сталося майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, поранивши його у вухо.

У директора ФБР Крістофера Рея є деякі сумніви щодо того, чи справді під час замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа в Пенсільванії йому у вухо влучила куля.

"Невдовзі після того, як нападник відкрив вогонь на його мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, Дональд Трамп заявив, що припас, який влучив йому у вухо і спричинив кровотечу, був саме кулею. Даючи свідчення в юридичному комітеті Палати представників, директор ФБР Крістофер Рей сказав, що незрозуміло, чи справді це було так, чи в Трампа влучила шрапнель", - пише видання.

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