У Трампа стріляли 13 липня під час його виступу у Пенсильванії.

У Кремлі вважають, що спроба вбивства колишнього президента США Дональда Трампа була організована його політичними противниками. Атмосфера навколо нього спровокувала те, що чим стикається Америка сьогодні, повідомляє Politico, цитуючи слова речника Кремля Дмитра Пєскова.

"Після численних спроб усунути кандидата Трампа з політичної арени за допомогою, спочатку правових інструментів, судів, прокуратури, спроб політичної дискредитації та компрометації кандидата, всім стороннім спостерігачам стало очевидно, що його життя під загрозою", - заявив Пєсков.

Крім того, він додав, що Москва "не вважає, що замах на життя Трампа був організований нинішньою владою, але атмосфера навколо кандидата в президенти спровокувала те, з чим сьогодні стикається Америка".

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Водночас видання зазначило, що речник Кремля повторює тези деяких республіканців, які намагались перекласти провину за стрілянину на демократів, звинувачуючи їх у "розпалюванні ворожнечі".

"Росія завжди засуджувала і зараз засуджує будь-які прояви насильства під час політичної боротьби", - сказав Пєсков.

Він також відзначив, що російський правитель Володимир Путін не телефонував Трампу і не збирається цього робити.

Трамп у центрі уваги - що відомо про замах

Як раніше писав УНІАН, Байден відмовиться від критики Трампа після замаху на його життя. Як відомо, кампанія чинного президента зняла телевізійну рекламу та призупинила інші політичні комунікації, включно з тими, які висвітлювали засудження Трампа у справі про виплату грошей порнозірці.

Також УНІАН повідомляв, що після стрілянини Трамп переписав промову перед республіканцями. Тепер він закликатиме до нових зусиль щодо досягнення національної єдності.

"Це шанс об’єднати всю країну, навіть увесь світ. Промова буде набагато іншою, ніж це було б два дні тому", - сказав він.

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