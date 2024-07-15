Тепер він закликатиме до нових зусиль щодо досягнення національної єдності.

Кандидат в президенти Дональд Трамп після замаху на нього переписав промову, яку мав виголосити на з'їзді Республіканської партії в Мілуокі в 18 липня, пише Associated Press.

"Промова, яку я збирався виголосити в четвер, мала бути приголомшливою", - сказав Трамп.

Втім, після замаху текст змінили. Тепер він закликатиме до нових зусиль щодо досягнення національної єдності, зазначивши, що до нього звертаються люди з різними політичними поглядами.

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"Це шанс об’єднати всю країну, навіть увесь світ. Промова буде набагато іншою, ніж це було б два дні тому", - сказав Трамп.

Політик зазначив, що йому вдалося уникнути смерті під час замаху, оскільки він відвернувся від натовпу, щоб подивитися на екран, на якому була показана діаграма, на яку посилався.

Важливі останні новини - Трамп пережив замах

У Пенсільванії під час передвиборчого мітингу з даху будівлі вистрілили в Дональда Трампа в той момент, коли він виступав на сцені. Очевидці бачили підозрілу людину, яка перебувала на даху, і стверджували, що розповіли про неї правоохоронцям. Журналісти дізналися, що загалом пролунало п'ять пострілів, загинула одна людина, двоє - поранені. Крім того, у Трампа кулею пробито верхню частину правого вуха.

Стрільця ліквідовано. За відомостями Федеральної служби безпеки, в експрезидента стріляв Томас Метью Крукс - йому 20 років, і він народився в місті Бетел-Парк, що в Пенсільванії.

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