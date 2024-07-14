У Росії переконані, що "атмосферу для замаху створила адміністрація Байдена".

У суботу, 13 липня, на експрезидента США здійснили замах, він отримав поранення вуха. У Кремлі одразу ж відреагували на події та заявили, що в США "стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів".

Так, Reuters повідомив, що речник правителя Путіна вважає, що Білий дім не був відповідальним за спробу вбивства Трампа, але він наголосив, що адміністрація американського президента Джо Байдена "створила атмосферу, яка спровокувала напад".

"Ми не вважаємо, що спроба ліквідації і вбивства Трампа була організована нинішньою владою… Але атмосфера навколо кандидата Трампа... спровокувала те, з чим Америка стикається сьогодні", - заявив Пєсков.

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Агентство зазначило, що його коментарі повторили коментарі деяких республіканських союзників Трампа, які одразу поклали провину на Байдена.

"Після численних спроб усунути кандидата Трампа з політичної арени - за допомогою перших юридичних інструментів, судів, прокуратури, спроб політичної дискредитації та компрометації кандидата - для всіх сторонніх спостерігачів стало очевидно, що його життя під загрозою", - висловився речник диктатора.

Крім того, речниця МЗС країни-терориста Марія Захарова заявила, що в США "стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів".

"Рівно 2 місяці тому звернула увагу на те, що в США буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів та вбивств президентів та кандидатів у президенти", - написала вона у своєму Telegram.

Замах на Трампа - останні новини

Як раніше писав УНІАН, у Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. Він отримав поранення у вухо, а ще одна людина, яка була на мітингу, загинула.

Така подія здійняла моментальну реакцію світу. Так, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про ідентичність замахів на себе і на Трампа. За його словами, політичні противники Трампа "так злять громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю".

Водночас Defense Express повідомило, що це за гвинтівка, з якої стріляв нападник у кандидата в президента США. За даними видання, це одна з найпопулярніших гвинтівок у США та світі - AR-15. У військовій версії вона з калібром 5.56 та автоматичним вогнем відома як M16.

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