Екс-президент упевнений, що Байден і Гарріс хочуть знищити Америку, а тому вдалися до риторики, яка провокує замахи на нього.

Причиною нового замаху на екс-президента США Дональда Трампа стала "риторика" його політичних опонентів – чинного президента Джо Байдена та віце-президентки Камали Гарріс. Про це сам Трамп заявив в коментарі каналу Fox News.

"Він (стрілець) повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв згідно з нею. Їхня риторика змушує в мене стріляти, хоча я – той, хто збирається врятувати країну, а вони руйнують країну — як зсередини, так і ззовні", — сказав екс-президент США.

Зокрема Трамп вказав на минулі коментарі Байдена та Гарріс, які називали його "загрозою для демократії", водночас кажучи американцям, що вони лідери "єдності".

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"Це люди, які хочуть знищити нашу країну. Це називається ворог зсередини. Вони є реальною загрозою. Вони роблять це за допомогою поєднання риторики та судових позовів, у які мене втягують. Це те, до чого прислухаються небезпечні дурні, як-от стрілець. (...) І те ж саме з першим [стрільцем, який скоїв замах у липні]"", – сказав Трамп.

Замах на Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Зеленський відреагував на нову спробу вбивства Трампа. Зеленський наголосив, що політичному насильству немає місця ніде у світі.

Також ми розповідали, що Інтернаціональний легіон ЗСУ заперечив зв'язки зі стрільцем. Чоловік справді намагався вербувати добровольців, але за власною ініціативою.

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