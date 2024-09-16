Інцидент зі стріляниною в гольф-клубі може бути черговою спробою замаху на кандидата в президенти США від республіканців, вважають у ФБР.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп був за кілька сотень метрів від місця стрілянини, він у безпеці, але ФБР заявило, що інцидент "виглядає як спроба замаху".

Як пише BBC, представники ФБР, Секретної служби та місцевої поліції розповіли, що на розслідування події кинуто "всі ресурси".

За словами представника Секретної служби, їхній співробітник помітив ствол, що висунувся з кущів, і разом із колегами негайно відкрив вогонь. Після цього очевидець побачив, як чоловік біжить із кущів до чорного Nissan, сідає в машину і їде.

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Поліція затримала цю людину на шосе в сусідньому окрузі. За словами шерифа місцевої поліції, кулі його не зачепили. У кущах було знайдено автомат типу АК-47 з оптичним прицілом, два рюкзаки і відеокамеру GoPro.

Учасники прес-конференції пояснили, що коли він грає в гольф, охорона завжди рухається на одну-дві лунки попереду. У цьому випадку експрезидент і кандидат у президенти був за кілька лунок, тобто за кілька сотень метрів від місця стрілянини.

Шериф округу розповів, що підозрюваного швидко затримали саме завдяки допомозі свідка: той описав поліції і чоловіка, і його машину, Nissan, і навіть запам'ятав номер.

Незабаром цю машину помітили на шосе, що веде в сусідній округ Мартін. Поліція округу Мартін отримала цю інформацію, зупинила Nissan і затримала втікача. Після цього свідка привезли в округ Мартін, і він упізнав затриманого.

Замах на Трампа - реакція експрезидента

Експрезидент США Дональд Трамп прокоментував стрілянину біля його гольф-клубу.

"Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте", - заявив він.

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