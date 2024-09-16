Чоловік справді намагався вербувати добровольців, але за власною ініціативою.

Американець Райан Веслі Рут, підозрюваний у новій спробі замаху на Дональда Трампа, не мав жодного стосунку до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Про це в коментарі BBC заявив речник підрозділу.

У легіоні спростували слова Рута про те, що він на волонтерських засадах вербував бійців.

"Ми хотіли б пояснити, що Раян Веслі Рут ніколи не був частиною Інтернаціонального легіону, не співпрацював з ним і не був пов’язаний з ним будь-яким чином. Будь-які заяви чи припущення, які вказують на протилежне, є абсолютно неточними", – заявили в легіоні.

Відео дня

Волонтер гуманітарного проекту Phoenix Кріс Лутц, який кілька разів зустрічав Рута у Києві у 2022 році, заявив у коментарі BBC, що той справді прагнув допомогти Україні, але робив це у нездоровий спосіб.

"Я б не назвав його божевільним. Він просто був надто зосередженим. Він намагався зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Але це доходило до нездорового рівня… Він також не мав прав чи повноважень вербувати в український міжнародний легіон", – пояснив волонтер.

Новий замах на Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп був за кілька сотень метрів від місця стрілянини, яка сталася у гольф-клубі. У ФБР запевнили, що інцидент "виглядає як спроба замаху" на кандидата у президенти США.

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс заявила, що рада благополучним закінченням інциденту, в якому Трамп не постраждав. Вона наголосила, що "насильству немає місця в Америці".

Вас також можуть зацікавити новини: