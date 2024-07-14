Російський сенатор звинуватив українські спецслужби у причетності до інциденту.

Сьогодні, 14 липня, було скоєно замах на екс-очільника США Дональда Трампа під час під час передвиборчої промови. Нападника, 20-річного американця Томаса Метью Крукса ліквідували. У Росії ж згодом почали у цьому "український слід".

Як пишуть росЗМІ, сенатор від окупованого Криму, член міжнародного комітету Радфеда Цеков закликав США розглянути версію причетності українських спецслужб до інциденту. Причиною нібито було те, що екс-президент не подобався Україні.

"Враховуючи, що київський режим неодноразово дуже невтішно висловлювався щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край військовому конфлікту в Україні, закликаю владу США розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху", - заявив він.

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Замах на Трампа - що відомо

Як раніше писав УНІАН, замах на Трампа стався під час виступу в Пенсильванії. Вистрілом його було поранено у вухо.

Крукс стріляв у політика з гвинтівки AR-15. Ця напівавтоматична гвинтівка у військовій версії з калібром 5.56 та автоматичним вогнем відома як M16.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стрілянину зазначивши, що такому насильству не повинно бути місця у світі,

"З жахом дізнався про стрілянину... Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингув", - наголосив президент.

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