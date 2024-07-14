Куля, що влучила в Трампа, пробила верхню частину правого вуха.

Через кілька годин після замаху Дональд Трамп зробив заяву у своїй соціальній мережі Truth Social, передає The Washington Post.

"Я хочу подякувати Секретній службі США і всім правоохоронним органам за їхнє оперативне реагування на стрілянину, яка щойно сталася в Батлері, штат Пенсільванія. Найголовніше, я хочу висловити співчуття родині загиблої на мітингу людини, а також сім'ї іншої людини, яка дістала важкі поранення. Неймовірно, що такий акт може статися в нашій країні", - написав Трамп.

За його словами, куля, що влучила в нього, пробила верхню частину правого вуха.

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"Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свист, постріли й одразу відчув, як куля пробила шкіру. Пішла сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається".

Також Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам електронного листа з коротким посланням, передає телеканал CNN.

"Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!" - написав він.

Замах на Дональда Трампа - актуальне

Як писав УНІАН, у Пенсильванії під час виступу Дональда Трампа на передвиборчому мітингу пролунали постріли.

Одразу після стрілянини на вусі політика помітили кров. Пізніше стало відомо, що експрезидента обстежили в медустанові, і його життю нічого не загрожує.

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