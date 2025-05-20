Тепер йому загрожує тюремний термін - до 8 років позбавлення волі.

У Польщі висунули обвинувачення чоловікові, який збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про систему охорони аеропорту Жешув-Ясьонка. Ці дії, зокрема, мали допомогти їм у підготовці можливого замаху на президента України Володимира Зеленського.

Згідно з висновками слідства, такий собі Павел К. висловив готовність співпрацювати з військовою розвідкою РФ і встановлював контакти з російськими громадянами, безпосередньо залученими у війну в Україні. Прокуратура Польщі повідомляє, що він був затриманий ще 17 квітня 2024 року.

За клопотанням прокурора Районний суд Варшави обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Ба більше, інформація про можливе вчинення злочину надійшла з Офісу Генерального прокурора України.

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Під час розслідування польська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали з Генпрокуратурою України та СБУ, що дало змогу вилучити докази та домогтися важливих слідчих результатів.

Злочин, у скоєнні якого обвинувачується Павел К., карається позбавленням волі на строк до 8 років.

Що ще відомо про замахи на Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський навів деталі замаху на нього у 2022-му. "Були люди, які хотіли вбити. Були і постріли тощо. Загинули деякі люди тут - всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту і так далі. Усе це відбувалося", - наголосив Зеленський.

Крім того, Малюк теж розповів про замахи на Зеленського та Буданова. Голова Служби безпеки України згадав про викриття понад 100 топових агентурних мереж ворога.

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