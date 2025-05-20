Зеленський пояснив, чому важливо зберегти участь США у мирному процесі

Як наголошує президент України, Росія боїться США, а американський вплив здатен зберегти багато життів.

Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість ролі США у мирних зусиллях з пошуку шляхів завершення війни, яку Росія веде проти України. Як повідомив голова держави під час вечірнього звернення до українців, сьогодні продовжується дуже активна робота з українськими партнерами.

"Вже я говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з головою італійського уряду Джорджею Мелоні, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також я говорив із прем’єр-міністром Норвегії Стере. Сьогодні мають ще відбутися мої розмови - день ми не закінчуємо. Нам потрібні спільні позиції та ще більше скоординованої роботи", - відзначив Зеленський.

На його переконання, дипломатія сильніша, коли усі разом.

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"Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з учорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни. Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами - прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат", - наголосив Зеленський.

Президент України висловив вдячність усім, хто допомагає Україні. Також голова держави зауважив, що сьогодні є важливі рішення щодо санкцій, і зокрема, новий 17-й європейський санкційний пакет.

"Це крок у правильному напрямі, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром і відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їхні банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, він обговорив з Урсулою фон дер Ляєн наступні санкційні кроки - кроки Європи.

"Це 18-й пакет санкцій. Він уже готується. Також є рішення Британії щодо санкцій - я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту", - повідомив Зеленський.

Переговори про завершення війни - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За підсумками цього візиту була зроблена заява, що з 12 травня має розпочатися повне і безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Тоді союзники пригрозили, що якщо Росія не погодиться на це припинення вогню, то проти неї будуть запроваджені санкції.

Сьогодні, 20 травня, Рада Європейського союзу у вівторок, 20 травня, затвердила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Водночас, від США таких кроків не було.

Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, який спеціалізується на Європі, Росії та Близькому Сході, вважає, що США самоусуваються з переговорного процесу, а Україна та Європа тепер залишилися на самоті проти Росії. На його думку, відсутність чітких домовленостей про припинення вогню або рішення США про нові санкції проти РФ за результатами розмови президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна – це те, що може розчаровувати та навіть обурювати, але це точно не повинно нікого дивувати.

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