На початку повномасштабного вторгнення на Зеленського звідусіль тиснули, погрожували окупацією і радили тікати, розповів він.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року. Про це він розповів в інтерв'ю для британського видання The Guardian.

Глава держави пригадав про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і про ультиматум російського диктатора Володимира Путіна, схожий на "мінські домовленості", але ще жорсткіший.

Як сказав Зеленський, ультиматум Путіна передбачав, аби українська влада пішла на повну зраду національних інтересів України. В ньому йшлося про так звані "денацифікацію", "демілітаризацію" і відмову від армії, щоб проросійські люди почали керувати Україною, Україна віддала Росії території і щоб російська мова стала офіційною.

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За словами президента, це "більш радикальний формат такого ж зрадницького Мінську, який був колись підписаний сторонами". Він розповів, що до нього приходили посильні, навіть від депутатського корпусу, які казали, що "завтра нас окупують" і що треба тікати.

"Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати... Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити. І були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут - всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. І вони тиснули", - наголосив Зеленський.

Водночас українським захисникам тоді вдавалося витісняти російські окупаційні війська від Києва і продовжувати тиснути на загарбників, а потім росіяни почали висловлювати пропозиції щодо проведення зустрічей. Спочатку зустріч відбулася у Білорусі, де росіяни, за словами Зеленського, продовжували наполягати на своєму ультиматумі, але у пом'якшеному варіанті. Після цього була зустріч у Стамбулі в Туреччині.

Як сказав президент, Україна захищалася, а на російські ультиматуми не пішла:

"Було кілька ротацій, кілька їх підходів з їх ультиматумом. Я ніколи їм не давав добро ні на які ультиматуми і цього б не сталося ніколи".

Зеленський про переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський розповів, чому провалилися переговори з Росією у Стамбулі 2022 року. Він сказав, що ультиматуми до переговорів не мають жодного відношення. На переконання українського президента, у Путіна тільки ультиматуми, які потрібні йому для пауз на підготовку військових.

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