За словами очільника СБУ, росіяни планували замах на Буданова перед інавгурацією Путіна в 2024-му.

Голова Служби безпеки України розповів про замахи на перших осіб держави та викриття понад 100 топових агентурних мереж ворога. Про це він повідомив на Форумі "Україна. Рік 2025".

"У нас за 3 роки виявлено 102 топагентурних мережі. Серед цих топчиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого Верховного головнокомандувача – президента України", - зазначив Малюк.

За словами очільника СБУ, росіяни планували замах на начальника розвідки Кирила Буданова перед інавгурацією Володимира Путіна в 2024-му.

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"На Великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Луб’янки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці Управління державної охорони. Тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати. І вони виношували свій злочинний намір. І були нами затримані вже на стадії завершеного замаху цього злочину. Це був справжній провал", - розповів Малюк.

Він зауважив, що після цього Путін зняв з посади очільника на той час 5-ї служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта Сергія Бєсєду, свого найближчого друга.

"І у нас в матеріалах в скарбничці доказів офіційно задокументовані куратори України від ФСБ – Пєрлін і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші", - зазначив очільник СБУ.

Малюк повідомив, що росіянам не вдалося реалізувати замахи на військових і вони вирішили помститися цивільним українцям.

"І помститися вже не військовим посадовцям, не Верховному головнокомандувачу, а вони окрім замаха на Буданова планували й замах на мене відповідний. Вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми. Коли в час пік після 6-ї вечора там багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Слава Богу, завдяки тим всім методам, гласним-негласним, ми також задокументували на випередження і вихолостили", - розповів Малюк.

Він наголосив, що всі докази зібрані, задокументовані.

Росіяни, як підкреслив Малюк, діють як справжні терористи і крім того пробують нас інформаційно розгойдати - постійно проводять СІО – спеціальні інформаційні операції і ІПСО- інформаційні психологічні операції.

"Ми проводимо постійну роботу. Оперативна обстановка в нас залишається повністю контрольованою і так буде продовжуватись надалі", - наголосив очільник СБУ.

Замахи на перших осіб держави

У березні минулого року представник ГУР Андрій Юсов сказав, що на очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від початку війни було здійснено понад десять серйозних спроб замахів.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського видання The Guardian розповів подробиці спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року.

Раніше він говорив про спроби замахів на себе. Однак зауважував, що йому точно невідомо, скільки замахів на нього намагалися здійснити. Він припустив, що це могло бути 5-6 разів.

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