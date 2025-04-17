Австрія не хоче першою проявляти ініціативу.

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер підтримує використання заморожених активів російського Центробанку для надання подальшої допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

"Я принципово вважаю ці обговорення розумними. Якщо буде ухвалено спільне рішення, Австрія стане його частиною, але ми не братимемо на себе ініціативу", - сказав він.

Коментар Мартербауера пролунав після зустрічі з колегами з Європейського союзу у Варшаві. Минулого тижня фіністри фінансів обговорювали варіанти прискорення зусиль блоку з переозброєння у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну і на тлі зростаючої невизначеності щодо продовження військової підтримки США.

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Журналісти нагадали, що міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо запропонував створити новий оборонний фонд. Він зазначив, що частину активів російського Центробанку в розмірі 200 млрд євро, що зберігаються в Європі, також може бути використано для зміцнення обороноздатності Європи і підтримки України.

"У минулому нейтралітет Австрії сприяв перетворенню країни на місце проведення мирних переговорів - можливо, ми могли б зіграти в цьому певну роль", - додав Мартербауер.

За даними видання, перед міністром стоїть завдання підвищити оборонні витрати Австрії з 1% до 2% ВВП до 2032 року, одночасно просуваючи значні скорочення в бюджеті.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Іспанія запропонувала витратити заморожені активи РФ на оборону України та Європи. За словами міністра фінансів країни, європейським країнам необхідно інвестувати в оборону і зміцнення економічної безпеки.

Водночас американські сенатори написали команді президента США Дональда Трампа листа про долю заморожених активів РФ. За даними Reuters, вони закликали передати Україні понад 300 мільярдів доларів.

Також вони запитали, чи планує адміністрація Трампа розробляти стратегію заохочення Євросоюзу, G7 та інших союзників до використання цих активів.

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