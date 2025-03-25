Вони хочуть, щоб Білий дім розкрив свою стратегію.

Група американських сенаторів закликала президента Дональда Трампа та західних союзників передати Україні понад 300 мільярдів доларів заарештованих російських активів.

Як передає Reuters, надісланий у п'ятницю державному секретареві Марко Рубіо лист підписали демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн, а також республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем. За даними агентства, у американських фінансових установах зберігається лише близько 7 мільярдів доларів активів РФ.

У листі сенатори питають, чи планує адміністрація Трампа розробляти стратегію заохочення Євросоюзу, G7 та інших союзників до використання цих активів, а також підтримувати Україну в використанні цих грошей для закупівлі зброї:

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"Як адміністрація розглядає використання всіх фінансових інструментів, що є в її розпорядженні, для посилення тиску на Росію з метою припинення війни? Чи вважає адміністрація, що активи США та ЄС мають бути використані як важелі впливу на переговори з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то яким чином?".

Заморожені активи РФ

​Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна спільнота запровадила санкції, результатом яких стало замороження російських активів на значні суми.​

Відомо про суму в близько 300 мільярдів доларів. У країнах Європейського Союзу заморожено приблизно 245 мільярдів євро, з яких 208 мільярдів - державні активи Росії, а 37 мільярдів - приватні.

Наразі тривають дискусії серед союзників України щодо можливості конфіскації та використання цих грошей для відновлення України. Деякі країни підтримують цю ідею, тоді як інші занепокоєні можливими негативними наслідками для фінансових ринків. ​

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