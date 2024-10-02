Подоляк назвав єдиний спосіб остаточно закінчити війну.

Замороження війни, за якого окуповані території України залишаться під контролем Росії, стане для країни "м'якою капітуляцією".

Про це в інтерв'ю 24 каналу сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він вважає, що за такого сценарію Москва вважатиме себе переможницею у війні, а в самому Кремлі не відбудеться змін. При цьому країна не відмовиться від бажання знищити Україну.

Крім того, росіяни не припинять тероризувати жителів захоплених територій. Подоляк вважає, що несправедливо залишати безкарною державу, яка розпочала незаконну війну, водночас караючи постраждалу Україну:

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"Ми можемо фіналізувати війну тільки за умови, якщо будемо дотримуватися положень міжнародного права. Це означає відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Також Росію має бути покарано за сам факт агресії та всі злочини, які було скоєно".

Заморожування війни

Нагадаємо, ще в червні кремлівський правитель Путін заявив, що Росія готова піти на припинення вогню, якщо Україна повністю виведе свої війська із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Також Москва вимагає зняття зарубіжних санкцій, відмови від вступу до НАТО і визнання окупованих територій російськими.

Тоді в Офісі українського президента назвали "пропозицію" Путіна образливою для міжнародного права.

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