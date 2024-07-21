На думку президента, поразка для України означатиме втрату країни.

Україна прагне зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь агресора третиною власної території. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: "Та що важливіше для вас – територія або люди?" Як можна так порівнювати? Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі", – заявив він.

Зеленский наголосив, що заморозка конфлікту зі збереженням за агресором вже захопленої території не є хорошим виходом з війни.

"Хто вам сказав, що вони не підуть далі? Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів", – зауважив президент.

Війна в Україні: Росія згодна на мир в обмін за території

Як писав УНІАН, у червні Володимир Путін вперше з початку війни озвучив конкретні, а не риторичні умови для припинення війни в Україні. Він вимагає, аби Україна віддала агресору Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області включно з містами Херсон і Запоріжжя. Також агресор вимагає, аби Україна відмовилася від перспективи членства в НАТО.

Коментуючи ці вимоги, Володимир Зеленський назвав їх ультиматумом, а не пропозицією миру. Також він нагадав, що свого часу Гітлер теж казав, що йому потрібен лише шматочок Чехословаччини і більше нічого.

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