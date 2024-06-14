В Офісі президента "розшифрували" його слова.

Заява кремлівського правителя Путіна щодо завершення війни не містить жодних нових мирних пропозицій, він вкотре озвучив "стандартний набір агресора".

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Зміст [набору] цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - написав він у мікроблозі X.

На думку Подоляка, фактично пропозиція Москви виглядає так:

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Віддайте свої території. Відмовтеся від суверенітету та суб'єктності. Залиште себе беззахисними, відмовившись від вступів у союзи. Негайно скасуйте всі санкції, щоб Росія могла наповнювати свою мілітаризовану економіку і більше інвестувати в інформаційні провокації по всьому світу. Терміново виправте нашу неспроможність за рахунок України.

За його словами, цей план не свідчить про бажання закінчити війну. "Зате є бажання не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах. Це все повна профанація", - додав радник голови ОП.

Нова пропозиція Путіна щодо війни

Як відомо, вже завтра у Швейцарії стартує "Глобальний саміт миру", в якому мають взяти участь близько 90 держав та організацій. Росія та Китай відмовилися від участі.

Сьогодні Путін заявив, що має для України "реальну мирну пропозицію". Він пропонує віддати йому Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, відмовитися від вступу до НАТО та зняти всі санкції з Росії.

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