Єврокомісія вважжає, що соціальна мережа Х не протидіє незаконному контенту та дезінформації.

Європейська комісія відкрила провадження щодо порушення Закону про цифрові послуги (DSA) та поширення токсичного вмісту у соціальній мережі американського мільярдера Ілона Маска Х. Про це повідомляє Politico.

"У понеділок Європейська комісія відкрила провадження щодо порушення Закону про цифрові послуги (DSA) у X, раніше відомому як Twitter, після того, як мільярдер і його компанія були піддані неодноразовим претензіям, що вони не роблять достатньо, щоб зупинити поширення дезінформації та ненависті в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири розслідування зосереджені на недотриманні мережі X правил протидії незаконному контенту та дезінформації, а також правилами щодо прозорості реклами та доступу до даних для дослідників.

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Комісія також перевірить, чи не ввів X в оману своїх користувачів, змінивши синю позначку верифікації, які спочатку були запущені як інструмент перевірки, але тепер служать індикатором того, що користувач сплачує плату за підписку.

"Комісія ретельно розслідуватиме відповідність X вимогам DSA, щоб гарантувати захист європейських громадян в інтернеті — як того вимагає регламент", - зазначила виконавчий віце-президент комісії з цифрової політики Маргрете Вестагер.

Місячне розслідування може обернетися для соціальної мережі Х штрафом в розмірі до 6% від світового доходу компанії.

Антисемітський скандал навколо Ілона Маска

Нещодавно Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, звинувативши єврейських активістів у нападках на його бізнес. Маск вважає, що Антидефамаційна Ліга (організація, що бореться проти антисемітизму) чинить тиск на рекламодавців, що призвело до падіння доходів його соцмережі.

Після цього Європейська комісія заявила, що більше не буде розміщувати рекламу на X через поширення дезінформації, особливо щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

Пізніше багато світових компаній заявили про намір припинити купувати рекламу на платформі X. Зокрема, Apple, Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount Global. Видання The Washington Post зазначило, що саме зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

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