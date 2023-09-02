Охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів значно зросли в першій половині 2023 року, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Х.

Соцмережа Х Ілона Маска (раніше Twitter) зіграла важливу роль в тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшого числа людей, ніж до початку війни. Як повідомляє The Washington Post, про це свідчать результати дослідження, опублікованого цього тижня Європейською комісією.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення прокремлівських акаунтів у соціальних мережах суттєво збільшилися по всій Європі", — йдеться у дослідженні. "Попередній аналіз показує, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter", - зазначає видання.

Дослідження було проведено некомерційною аналітичною групою Reset, яка виступає за більш суворий нагляд за цифровими платформами. Відзначається, що в дослідженні Reset покладався на загальнодоступну інформацію, таку як кількість взаємодій, які проблемний контент привернув до людей, які не підписалися на аккаунт, який його опублікував.

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Так, дослідження показало, що крім Х Маска, поширення роспропаганди також було значним в Instagram, Telegram і Facebook, що належать корпорації Meta.

"В абсолютних цифрах прокремлівські акаунти продовжують охоплювати найбільшу аудиторію на платформах Meta. Тим часом, розмір аудиторії підтримуваних Кремлем акаунтів в Telegram збільшився більш ніж втричі", — йдеться в дослідженні.

Хоча основним періодом дослідження був 2022 рік, "охоплення прокремлівських акаунтів збільшилося в період з січня по травень 2023 року, при цьому середня залученість на онлайн-платформах зросла на 22 відсотки", виявив Reset. "Однак це зростання охоплення було багато в чому обумовлене Twitter, де залученість зросла на 36 відсотків після того, як Ілон Маск вирішив скасувати заходи щодо пом'якшення наслідків для акаунтів, підтримуваних Кремлем, стверджуючи, що "всі новини є в деякій мірі пропагандою".

Маск експериментує зі стандартами безпеки в X

Маск після покупки Twitter, яку пізніше перейменував у X, активно експериментував з процесом верифікації акаунтів в пошуку способу збільшити монетизацію мережі. Тепер синю галочку може отримати будь-хто за $ 8 на місяць. Паралельно Twitter експериментує з алгоритмічною стрічкою – тепер в ній з'являються тільки верифіковані акаунти.

На початку березня BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Twitter перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Як з'ясувалося, Маск просто звільнив команду, відповідальну за модерацію контенту.

Крім того, у квітні Twitter зняв обмеження з акаунтів Кремля - тепер акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень.

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