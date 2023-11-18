Зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

Найбільші компанії, в числі яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount Global заявили про намір припинити купувати рекламу на платформі X.

Як повідомляє The Washington Post, дане рішення було ухвалене після скандалів, пов'язаних з антисемітизмом. Відзначається, що саме зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

Компанія Apple відмовилася від реклами на платформі, що стало особливо великою втратою для X, оскільки технологічний гігант приніс соцмережі Маска 50 млн дол доходу в першому кварталі 2022 року.

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Представники Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount підтвердили, що призупинили розміщення реклами на платформі.

У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

Після публікації звіту IBM заявила, що припиняє рекламу на X. У своїй заяві технологічна компанія зазначила, що має "нульову толерантність до мови ненависті та дискримінації".

Як йдеться в матеріалі, сам Ілон Маск викликав обурення, підтримавши твіт користувача, який поширював антисемітські твердження. У своєму коментарі Маск написав, що користувач "сказав правду". У твіті користувача йшлося про те, що євреї поширюють ненависть до білих людей і хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Соціальна мережа Х

У вересні 2023 року повідомлялося про те, що Ілон Маск планує зробити соціальну мережу Х платною. У вересні 2023 року платформа налічувала 550 мільйонів активних користувачів на місяць, які щодня створюють 100-200 мільйонів постів.

Маск заявив, що перехід на щомісячну оплату за використання X - єдиний спосіб вирішити проблему з ботами. Однак конкретну суму і терміни нововведення бізнесмен не назвав.

Програма підписки X (раніше Twitter Blue), тепер називається X Blue, завдяки ребрендингу Маска. Вона коштує від 8 доларів на місяць.

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