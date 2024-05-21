Раніше в Росії заявили, що їхня багаторазова ракета буде більш ефективною в економічному відношенні, ніж носій SpaceX.

18 травня перший ступінь ракети-носія Falcon 9 з бортовим номером B1062 здійснив 21 успішний політ, встановивши новий рекорд багаторазового використання. Про це повідомляє SpaceX.

"Falcon 9 здійснила перший 21-й запуск і посадку прискорювача та доставила 23 супутника Starlink на низьку навколоземну орбіту з Флориди", – йдеться у заяві компанії Ілона Маска.

Перший ступінь ракети Falcon 9 B1062 вперше запустили у листопаді 2020-го. В основному він використовувався для виводу на орбіту супутників системи Starlink.

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Росія кидає виклик SpaceX

У квітні голова "Роскосмосу" Юрій Борисов зробив досить дивну заяву: він сказав, що багаторазову російську ракету "Амур-СПГ" можна буде запустити більше разів, ніж Falcon 9.

"Якщо ракета Falcon 9, як правило, використовується не більше 10 разів, то перший ступінь на паливній парі СПГ-кисень може використовуватися мінімум 50, а можливо, і більше – 100 разів". – заявив голова російського космічного відомства.

Чому саме Борисов сказав про "10 разів" – невідомо. На той момент перший ступінь Falcon 9 вже доказав свою здатність використовуватись у 20 запусках.

Як би там не було, зараз SpaceX створює ще більш потужну систему, яка зможе похвалитись ще більшою багаторазовістю. Нова розробка отримала назву Starship, зараз її активно тестують.

Наступний, вже четвертий на сьогодні старт Starship компанія SpaceX хоче провести приблизно через два тижні. У майбутньому систему хочуть використовувати, зокрема, для польотів на Луну та Марс.

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