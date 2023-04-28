У минулому році компанія Марії Воронцової також викупила клініки, в яких лікують найманців ПВК "Вагнер".

У 2022 році, незважаючи на санкції ЄС і США у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, фірми дочок Путіна Марії Воронцової і Катерини Тихонової отримали рекордний прибуток - понад 1,2 млрд рублів.

Як повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити", який вивчив їх фінансову звітність, до військового року такого прибутку їх фірми не отримували.

Так, "Нова медична компанія" Марії Воронцової, яка спеціалізується на проектах ядерної медицини, у 2022 році заробила 855 млн рублів, тоді як ще у 2019 році компанія була збитковою.

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Крім рекордного прибутку, в минулому році "Нова медична компанія" Воронцової викупила клініки "СОГАЗ Медицина", в яких лікують найманців ПВК "Вагнер". Також компанія змогла погасити позику в 77 млн рублів. Крім того, 7 млн рублів заробила "дочка" "Нової медичної компанії" - "Номеко управління", яка займається консультуванням з питань комерційної діяльності.

Ще понад 290 млн рублів заробили компанії другої дочки Путіна - Катерини Тихонової. Найбільший прибуток - 265 млн рублів - продемонстрував Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який займається дослідженнями в сфері нафтовидобутку, геології, біотехнологій і хімії, його партнерами є Роснефть, Газпром і Ростех. Дочірні компанії фонду в минулому році також збільшили прибуток, до 26 млн рублів.

Як повідомляв УНІАН, з початком вторгнення РФ в Україну США і союзники ввели персональні санкції проти дочок Путіна Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Путін готує на своє місце одну з дочок - Катерину Тихонову. Так, щоб "розкрутити" її і популяризувати в масах, Тихоновій планували передати контроль над імпортом підсанкційних товарів до Росії через треті країни.

Минулого року ЗМІ писали про невиправдані витрати Тихонової мільйонів рублів з російського бюджету для поїздок на побачення за кордон.

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