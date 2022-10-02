Росіяни вкрай негативно сприймуть ідею Путіна, вважає експерт.

Російський політолог Аббас Галлямов висловився про інформацію про те, що президент РФ Путін може готувати на своє місце дочку, Катерину Тихонову. За словами експерта, плани диктатора вкрай розмиті, проте вже зрозуміло, що він сильно ризикує.

Про це Галлямов розповів в ефірі телемарафону.

За словами політолога, росіяни сприймуть це дуже негативно. Навіть у кращі часи, коли рейтинги Путіна були вищими, більша половина росіян сприйняла б це погано. Тепер же частина росіян, яка точно не оцінить ідею диктатора зробити главою Кремля свою дочку, виросла ще сильніше. Галлямов називає дві причини, які можуть вказувати на плани Путіна.

"По-перше, її влітку навіщось почали намагатися розкручувати. Поки не дуже активно, але її призначили на посаду, яка передбачає, там є перспективи для розкрутки. Її в головному об'єднанні російських підприємців зробили головною в комісії з імпортозаміщення. Оскільки ця ключова тема для російської економіки в умовах санкцій, то, в принципі, це тема для розкрутки", - зазначив політолог.

Тихонову зможуть показувати по телевізору і вселяти росіянам, що вона нібито "рятує економіку". Це явно робиться не просто так, вважає Галлямов.

"Друга причина: Путін точно ж вважає себе найбільшим політиком сучасності. І він не може не думати, я просто не уявляю собі, коли він подивився в березні, як в Туркменії ТАТО передав владу синові. Подивившись на це, він згадав, як це зробили Алієві та інші. І у нього не може зародитися така думка: "якщо ці придурки змогли, ну я-то, найбільший стратег, точно зможу", - додав експерт.

Однак Галлямов зазначив, що Путін є дуже потайною людиною і далеко не все, що лежить на поверхні, може виявитися правдою. Диктатор може спеціально вкидати і сіяти різні думки у росіян, щоб дезорієнтувати їх і готуватися до чогось абсолютно несподіваного.

Дочка Путіна: що відомо про Катерину Тихонову

Тихонова народилася 31 серпня 1986 року в німецькому Дрездені, тоді там служив офіцер КДБ Володимир Путін. Кілька років тому вона стала главою недержавної компанії "Инопрактика", яка з 2015-го року отримала держпідрядів на 452 млн рублів.

Після вторгнення Росії в Україну США, Євросоюз, Канада і Японія ввели санкції проти Тихонової і ще однієї передбачуваної дочки Путіна Марії Воронцової.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у бесіді з журналістами, що Кремль обов'язково відповість на санкції проти дочок Путіна і "зробить це так, як вважатиме за необхідне".

У червні з'явилася інформація про те, що Путін готує грунт для походу дочки у велику політику. Якщо говорити простіше, молодша дочка президента РФ контролюватиме потік заборонених західних товарів до Росії через треті країни. У серпні ЗМІ розповіли про поїздки дочки Путіна на побачення в ЄС і про те, як Тихонова спускала мільйони з казни РФ.

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