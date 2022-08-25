Дочка Путіна Катерина Тихонова використовувала бізнес-джети Gulfstream G650 і Bombardier для зустрічей з танцюристом Ігорем Зеленським.

Охоронці Служби безпеки Володимира Путіна з 2016 по 2020 рік супроводжували дочку президента Катерину Тихонову у Мюнхен на побачення з танцівником Ігорем Зеленським.

Про це пишуть "Важливі історії" і Der Spiegel у спільному розслідуванні.

За п'ять років співробітники Служби безпеки майже 100 разів бронювали готелі для охорони Тихонової: більше 40 разів в Німеччині, а також в Росії, Австрії та Італії. Вони супроводжували дочку Путіна групами по 9-12 осіб.

Тихонова виїжджала за кордон десятки разів на рік. Одна з поїздок, підрахували журналісти, обійшлася російському бюджету майже в два мільйони рублів.

Також дочка Путіна використовувала бізнес-джети Gulfstream G650 і Bombardier для зустрічей із Зеленським. Вартість години оренди таких же бізнес-джетів становить близько 7-10 тисяч євро. Таким чином, один переліт до Мюнхена і назад міг коштувати близько 40 тисяч євро.

При цьому в Росії члени сім'ї президента мають право на державну охорону, тільки якщо проживають спільно з ним або супроводжують в поїздках, уточнили журналісти.

Як повідомили джерела Der Spiegel, часті поїздки Тихонової та її охорони привернули увагу німецьких спецслужб, які почали стежити за дочкою президента і співробітниками СБП.

Ігор Зеленський шість років керував Баварським балетом. У травні журналісти з'ясували, що танцівник перебуває у стосунках з дочкою Путіна Тихоновою, у пари є спільна дочка. Зеленський покинув свій пост у квітні цього року, пояснивши звільнення "сімейними обставинами".

Що відомо про дочку Путіна Катерину Тихонову

Тихонова народилася 31 серпня 1986 року в німецькому Дрездені, де служив офіцер КДБ Володимир Путін.

Закінчила МГУ, є кандидатом фізико-математичних наук і очолює компанію "Инопрактика".

За словами екс-депутата Держдуми Марії Максакової, яка знайома особисто з Тихоновою, та - занадто непублічна людина, вона занадто закрита, намагається залишитися непомітною.

Тихонова займалася акробатичним рок-н-ролом і досягла певних успіхів.

Стала головою недержавної компанії "Инопрактика", яка з 2015-го року отримала держпідрядів на 452 млн рублів.

Після вторгнення Росії в Україну США, Євросоюз, Канада і Японія ввели санкції проти Тихонової та ще однієї ймовірної дочки Путіна Марії Воронцової.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у бесіді з журналістами, що Кремль обов'язково відповість на санкції проти дочок Путіна і "зробить це так, як вважатиме за необхідне".

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, яку посаду готують для доньки Путіна.