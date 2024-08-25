Засновник однієї з найпоширеніших систем обміну повідомленнями на планеті зазвичай тримається в тіні і не дає багато інтерв'ю.

39-річний франко-російський мільярдер Павло Дуров, якого затримали у Франції, зазвичай тримається в тіні і не дає багато інтерв'ю. Водночас він є засновником однієї з найпоширеніших систем обміну повідомленнями на планеті – Telegram. На розшук підприємця був виданий французький ордер. У неділю, 25 серпня, він має постати перед судом. Про це йдеться в публікації BFM TV.

Зазначається, що Дуров народився 10 жовтня 1984 року в Ленінграді (наразі Санкт-Петербург). Але більшу частину свого дитинства він провів у італійському Турині, де працював його батько.

Опонент Володимира Путіна

У 2006 році Дуров закінчив філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету. Того ж року створив соціальну мережу "ВКонтакте", надихнувшись Facebook. Однак через кілька років у нього почалися проблеми. У 2011 році кремлівська влада попросила його заблокувати п'ять спільнот "ВКонтакте" після того, як були оскаржені останні парламентські вибори. Він відмовився це зробити, що призвело до розслідувань і обшуків з боку влади.

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У 2013 році Дуров подав заяву на отримання громадянства карибської держави Сент-Кітс і Невіс, яке отримав через рік. 1 квітня 2014 року він жартома оголосив правлінню "ВКонтакте", що йде у відставку. Правління підтвердило це рішення, хоча через три дні Павло Дуров відкликав свою заяву про відставку.

Створення Telegram у відповідь на тиск влади РФ

Після цього він продав свою частку в соцмережі за 300 мільйонів доларів і разом з братом-математиком заснував сервіс зашифрованих повідомлень Telegram – саме у відповідь на тиск з боку російської влади: "Я вважаю за краще бути вільним, ніж виконувати чиїсь накази", – сказав він американському журналісту Такеру Карлсону.

Дуров також називає себе лібертаріанцем (прихильник ідеї індивідуальної свободи та мінімізації державного апарату) і прихильником laissez-faire (економічна доктрина, згідно з якою державне регулювання економіки має бути мінімальним).

За словами журналістів, додаток Telegram вирізняється тим, що пропонує наскрізні зашифровані комунікації. Його головний офіс знаходиться в Дубаї. Власник соцмережі пообіцяв ніколи не розкривати жодної інформації про своїх користувачів.

Від'їзд з Росії

Після цього Дуров полишив Росію і заявив, що його від'їзд був "без повернення". Він вважає, що Росія несумісна з моделлю економічного розвитку стартапів: "Я думаю, що ми робимо хорошу роботу з Telegram, з 900 мільйонами користувачів, які, ймовірно, перевищать мільярд активних щомісячних користувачів протягом року", – підкреслив бізнесмен.

У статті вказано, що в еміраті Перської затоки Telegram захистився від державних правил модерації, в той час як Євросоюз і США чинять тиск на основні платформи з метою видалення незаконного контенту.

Влада кількох країн відзначила численні зловживання платформою, яка використовується для відмивання грошей, торгівлі наркотиками та поширення педофільського контенту. Кажуть, що Дуров є співучасником цих злочинів через відсутність модерації. Відомство Ofmin, яке відповідає за боротьбу з насильством над неповнолітніми, видало ордер на його арешт.

Лібертаріанець зі статком у 15 мільярдів доларів

У 2021 році Дуров став натуралізованим громадянином Франції. Його ім'я було змінено на Поль дю Роув. На той час його статки оцінювалися в 15 мільярдів доларів.

Мільярдер стверджує, що не вживає алкоголь, кофеїн, ліки, м'ясо, молочні продукти та глютен. Він також заявляє, що не володіє жодними великими активами (нерухомістю, яхтами тощо).

Затримання Дурова – останні новини

Російське посольство у Франції опублікувало заяву у зв'язку із затриманням мільярдера і засновника месенджера Telegram Павла Дурова. У посольстві вимагають у французької влади надати доступ до Дурова і пояснити причини його затримання.

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Баку кілька днів тому.

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