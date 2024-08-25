Мільярдер запевняє, що, окрім грошей чи біткоїнів, він не володіє значними активами.

Затриманий у суботу, 24 серпня, в аеропорту Ле-Бурже засновник зашифрованого обміну повідомленнями Telegram Павло Дуров є мільярдером і волелюбним російським дисидентом, пише Le Figaro.

Зазначається, що французькі слідчі оголосили ордер на обшук через різні порушення зашифрованих повідомлень. У супроводі охоронця та помічника 39-річного франко-російського мільярдера заарештували, коли він прибув з Азербайджану. У Telegram відмовилися коментувати арешт свого таємничого боса. Однак міністерство закордонних справ Росії заявило, що вживає заходів для "прояснення" ситуації.

Французька газета зібрала п'ять фактів, які варто знати про Дурова:

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Засновник Telegram

Дуров, який народився в Росії, є засновником і власником програми обміну повідомленнями Telegram. Це безкоштовна платформа, яка конкурує з іншими соціальними мережами, такими як WhatsApp, Instagram, TikTok або Wechat. Платформа прагне перевищити показник в 1 мільярд активних користувачів щомісяця протягом року.

Telegram має вплив у Росії, Україні та республіках колишнього Радянського Союзу. Соціальна мережа стала ключовим джерелом інформації про війну Росії в Україні. Її широко використовують офіційні особи з обох сторін. Деякі аналітики називають додаток "віртуальним полем битви".

Ставить свою свободу понад усе

"Я вважаю за краще бути вільним, ніж виконувати накази від будь-кого", – запевняв Дуров американського журналіста Такера Карлсона в квітні. Так, він залишив Росію у 2014 році після того, як відмовився виконати вимоги свого уряду закрити опозиційні спільноти у "ВКонтакте". Зрештою він продав соціальну мережу перед тим, як переїхати з країни. Відтоді російські та французькі ЗМІ стверджували, що Павло Дуров став громадянином Франції у 2021 році.

Запустив сервіс обміну зашифрованими повідомленнями через тиск російської влади

Під час одного зі своїх рідкісних інтерв’ю Дуров сказавзаявив, що у нього виникла ідея запустити сервіс зашифрованих повідомлень після сильного тиску з боку російської влади. Перш ніж у 2017 році осісти в Дубай, він жив в Берліні, Лондоні, Сінгапурі та Сан-Франциско.

Не надає значення фізичним благам

За даними Forbes, його статки оцінюють у 15,5 мільярда доларів. Але мільярдер запевняє, що, окрім грошей чи біткоїнів, він не володіє значними активами, такими як нерухомість, літаки чи яхти. Причина – бажання "бути вільним".

Виступає проти гігантів американських технологій

Бізнесмен вважає Apple і Google не лише двома суперниками, але, перш за все, двома найбільшими загрозами свободі слова. "Ці дві платформи можуть цензурувати все, що ви можете прочитати, і всю інформацію, до якої ви можете отримати доступ на своєму смартфоні", – заявив він у квітні на шпальтах американської преси.

Павло Дуров – останні новини

24 серпня французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Його заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Арешт був проведений жандармами GTA. Віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що надіслав звернення до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова.

Раніше Дуров заявляв, що має 100 дітей у 12 країнах світу. Він зізнався, що став донором сперми на прохання друга 15 років тому. Спочатку він сприйняв цю пропозицію як жарт.

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