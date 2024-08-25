За словами керівника ЦПД, тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу".

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Баку кілька днів тому. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу", - зазначив Коваленко.

Він додав, що історія з Дуровим для Москви - це "провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева".

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Керівник ЦПД зауважив, що Telegram - це месенджер номер один в Україні. В Індії - 300 млн користувачів, а "незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці".

Коваленко зауважив, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни, і що Telegram - це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

"Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності", - написав він.

Крім того, додав Коваленко, завдяки кейсу Дурова "може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі".

Арешт Дурова

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня французькі спецслужби затримали Дурова.

Ордер було виписано через те, що Дуров не співпрацював із французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків та інших тяжких злочинів. За даними засобів масової інформації, Дурову загрожує 20 років ув'язнення.

Віце-спікер Державної думи Росії Владислав Даванков направив звернення до очільника російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова.

Власник соціальної мережі X Ілон Маск відреагував на арешт Дурова, розмістивши іронічний коментар на своїй сторінці. Також Маск розмістив на своїй сторінці в X хештег "FreePavel" ("Звільніть Павла") і прикріпив інтерв'ю Дурова скандально відомому журналісту-республіканцю Такеру Карлсону.

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