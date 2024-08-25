У посольстві також заявили, що французька сторона "ухиляється від взаємодії".

Російське посольство у Франції опублікувало заяву у зв'язку із затриманням мільярдера і засновника месенджера Telegram Павла Дурова. У посольстві вимагають у французької влади надати доступ до Дурова і пояснити причини його затримання.

"Після появи в ЗМІ новини про затримання П. В. Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення про причини і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ", - ідеться в заяві.

Водночас у посольстві РФ стверджують, що станом на сьогодні французька сторона "поки що ухиляється від взаємодії з цього питання".

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Також у посольстві повідомили, що перебувають у контакті з адвокатом Дурова.

Затримання Дурова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня французькі спецслужби затримали Дурова. Ордер виписали через те, що Дуров не співпрацював із французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків та інших тяжких злочинів. За даними засобів масової інформації, Дурову загрожує 20 років ув'язнення.

Віце-спікер Державної думи Росії Владислав Даванков направив звернення до глави російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова. На затримання Дурова також відреагував власник соціальної мережі X Ілон Маск, розмістивши на своїй сторінці в X хештег "FreePavel" ("Звільніть Павла").

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