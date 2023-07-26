На залишках цих безпілотників виявлено нове маркування.

Росія почала використовувати для атак по Україні безпілотники-камікадзе "Shahed" вже власного виробництва.

Про це під час телемарафону сказала керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, підтверджуючи інформацію, що росіяни розгортають виробництво "шахедів" на своїй території і що саме ними були нанесені останні удари по півдню України.

"Те, що на залишках тих "шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею, це говорить про те, що виробництво у них вже російське", – сказала Гуменюк.

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За її інформацією, на південному напрямку росіяни наразі запускають "шахеди" у більшості випадків зі східного узбережжя Азовського моря, але були випадки, коли запускали і з окупованого Криму. Загалом ворог використовує декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшефту для того, щоб приховати свої пересування. Оскільки низький прохід над Чорним морем ускладнює їх виявлення. І викорситання русла річок теж використовується для приховування прямування.

Іранські дрони-камікадзе на війні проти України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Першу партію БПЛА Іран продав Росії влітку 2022 року. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

Наприкінці минулого року начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що російські війська з літа випустили по Україні близько 540 іранських дронів із 1,7 тис. придбаних за контрактом.

Нещодавно розвідка США інфорумвала, що Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва дронів-камікадзе. Повідомлялось, що росіяни планують виробляти "Shahed" на території Татарстану в особливій економічній зоні "Алабуга".

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