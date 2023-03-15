Вони спростовують заяви Росії про те, що їх винищувачі не збивали американський безпілотник.

Сполучені Штати Америки роблять кроки, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив в чужі руки.

Про це CNN розповів координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. "Не вдаючись у подробиці, я можу сказати, що ми зробили кроки для захисту наших активів щодо цього конкретного безпілотника. І це власність Сполучених Штатів. Ми, очевидно, не хочемо, щоб хтось отримав це в свої руки, крім нас", - сказав він.

Зараз США вивчають деякі зображення, щоб зрозуміти, чи підходить які-небудь з них для публічного оприлюднення. Однак ніяких рішень прийнято не було.

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"Очевидно, що ми спростовуємо заперечення росіян, і я думаю, що через рік після цього, будь-хто повинен сприймати все, що росіяни говорять про те, що вони роблять в Україні і навколо неї, з великою часткою скептицизму", - додав Кірбі.

Він зазначив, що на зустрічі в Держдепі посла Росії в США Анатолія Антонова "провели через дуже важливі і дуже реальні проблеми". "Ми, звичайно, не хочемо, щоб ця війна переросла те, що вона вже зробила з українським народом", - додав чиновник.

Інцидент з американським БПЛА і Су-27

Нагадаємо, вчора Європейське командування ЗС США повідомило, що російський винищувач Су-27 збив безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. Перед цим з російських Су на нього скидалося паливо.

У Білому домі назвали дії російських пілотів непрофесійними і викликали посла РФ у Вашингтоні.

У Росії заперечують їх версію події. Мінстерство оборони РФ каже, що їхні винищувачі взагалі не контактували з американським безпілотником. А посол РФ у США Анатолій Антонов назвав розвідувальну місію цього безпілотника провокацією.

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