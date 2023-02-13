За даними Міноборони, в результаті операції ніхто не постраждав.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що повітряний об'єкт над озером Гурон був збитий за вказівкою президента Джо Байдена.

Військові виявили його в неділю вранці. В офіційній заяві на сайті Пентагону говориться, що повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів, збили близько 14:42 за східноєвропейським часом в штаті Мічиган. Літак F-16 випустив по ньому ракету aim9x.

"Його траєкторія і висота викликали побоювання, в тому числі те, що він може становити небезпеку для цивільної авіації. Місце, вибране для цього збиття, дало нам можливість уникнути зіткнення з людьми на землі і підвищити шанси на відновлення уламків. Немає жодних ознак того, що будь-які цивільні особи постраждали або постраждали іншим чином", - йдеться в повідомленні.

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За оцінкою Пентагону, цей об'єкт не представляв військової загрози будь-чому на землі, проте загрожував безпеці польоту. Також в Пентагоні були стурбовані його потенційними можливостями спостереження.

Невідомі об'єкти над США

Кілька годин тому стало відомо, що американські військові збили літаючий об'єкт недалеко від канадського кордону. У ЗМІ повідомлялося, що він мав форму восьмикутника.

Це вже четвертий подібний випадок цього місяця. 3 лютого США збили над морем китайську повітряну юуля або аеростат. У Китаї заявили, що це метеорологічний зонд, який збився з курсу.

Крім того, військові літаки збили непізнані об'єкти над Аляскою і над канадською територією Юкон.

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