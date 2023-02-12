Збройни сили країни проаналізують уламки останнього об'єкта.

Над територією Канади днями винищувач США F-22 успішно збив ракетою AIM 9X невідомий літаючий об'єкт. Це вже третє повітряне вторгнення до Північної Америки цього місяця.

Як пише Bloomberg, за об'єктом з моменту його виявлення над Аляскою спостерігали американські та канадські винищувачі.

"Схоже, це був невеликий циліндричний об'єкт – менше, ніж перша повітряна куля – і він становив реальну загрозу безпеці цивільних польотів", – сказала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Відео дня

Зазначається, що збройні сили країни проаналізують уламки останнього об'єкта. Водночас у США зараз працюють над дослідженням залишків повітряної кулі та другого об'єкта, збитого над Аляскою.

На думку видання, інциденти пролили світло на ймовірні програми спостереження Китаю. США впевнені, що повітряна куля була частиною багаторічної китайської шпигунської програми під керівництвом військових, яка охоплює понад 40 країн, але Пекін відкидає це твердження.

Збиття обʼєктів у небі над Північною Америкою

На початку лютого над США помітили китайську розвідувальну повітряну кулю. Уже 4 лютого президент США наказав збити кулю-шпигуна.

Після цього, Китай відхилив запит про телефонну розмову між Міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Китаю Вей Фенхе.

Пізніше Пекін висловив протест проти дій Вашингтона у зв'язку зі збиттям повітряної кулі, що залетіла в американський повітряний простір. Там стверджують, що це був " цивільний дирижабль". Водночас США планують розширити санкції проти Китаю через цей інцидент.

Вас також можуть зацікавити новини: