У Пентагоні зазначили, що випадки такої активності спостерігалися протягом останніх кількох років.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що у американському оборонному відомстві уже декілька днів стежать за китайською шпигунськую кулею. Вона веде розвідку над північною частиною Сполучених Штатів.

"Ми впевнені, що цей висотний аеростат належить Китаю. Випадки такої активності спостерігалися протягом останніх кількох років, у тому числі адміністрацією. Повітряна куля зараз летить на висоті, що значно перевищує комерційний повітряний рух, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі", – наводить слова Райдера CNN.

Американські військові вирішили не збивати шпигунську кулю. Офіційні особи США співпрацюють над цим питанням із урядом Китаю як через китайське посольство у Вашингтоні, так і через дипломатичну місію США в Китаї.

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Зазначається, що хоча поточна траєкторія польоту китайської повітряної кулі проходить над "кількома конфіденційними місцями", це не становить значного ризику для збору розвідувальної інформації.

Шпигунство в США

Російський військовий корабель вже кілька тижнів чергує біля Гавайських островів, де розташована головна військово-морська база Тихоокеанського флоту США. Берегова охорона США підозрює, що російський корабель знаходиться поруч з островами в шпигунських цілях.

У листопаді 2022 року федеральний суд США в Цинциннаті виніс вирок громадянину Китаю Сю Яньцзюню, який займався шпигунством. Чоловіка засудили до 20 років ув’язнення.

Раніше ФБР пред'явило подружжю, майору медичної служби США Джеймі Лі Генрі і її дружині, лікарю Ганні Габрієлян, звинувачення в змові з метою передачі секретної інформації російській владі.

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