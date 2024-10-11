Він зазначив, що один із ключових факторів, який гарантує, що українці зможуть і надалі ефективно захищатися від росіян, – це підключення до Інтернету за допомогою модулів Starlink.

Термінали Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Ілон Маск чи хтось інший. Про це заявив глава МЗС Радослав Сікорський, повідомляє "Польське Радіо".

Сікорський, зокрема, прокоментував питання про допомогу для України, яке планується обговорити під час зустрічі Рамштайн, яку відвідає президент Анджей Дуда.

"Ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі", – сказав Сікорський.

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Глава МЗС Польщі зазначив, що один із ключових факторів, який гарантує, що українці зможуть і надалі ефективно захищатися від росіян, – це підключення до Інтернету за допомогою модулів Starlink, і за їх фінансування відповідає Польща.

"Модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший".

Засідання Рамштайн - що відомо

Нагадаємо, засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що мало відбутися 12 жовтня в Німеччині на рівні лідерів країн, перенесли, оскільки президент США Джо Байден залишився у США через ураган "Мілтон".

Речниця міноборони США Сабріна Сінгх заявляла, що "Рамштайн" можуть об'єднати з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

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