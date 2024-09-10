Російські дрони з 7 на 8 вересня знову порушили повітряний простір НАТО. Ігнорування цих атак може призвести до ескалації.

Від початку війни російські ракети та безпілотники неодноразово вторгалися в повітряний простір країн-членів НАТО, створюючи ризик ескалації. Україна закликала НАТО до створення протиповітряного щита для захисту своїх кордонів і східної Європи.

Як зазначають у Foreign Policy, вранці 8 вересня російський безпілотник перетнув повітряний простір Румунії, що викликало негайну реакцію з боку румунських сил оборони, які підняли в небо винищувачі F-16 для моніторингу. Наступного дня безпілотник іранського типу Shahed з вибухівкою, запущений з Білорусі, розбився в Латвії неподалік від міста Резекне. Це не поодинокі випадки: від початку війни російські ракети і безпілотники неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО, таких як Польща, Латвія і Румунія.

Україна намагається активізувати дії своїх союзників і закликала НАТО збивати ракети і дрони, що летять у бік країн Альянсу через територію України. На перший погляд, це може здатися втручанням НАТО в конфлікт, проте йдеться лише про захист власного повітряного простору союзників.

Відео дня

Ідея створення багатонаціональної системи протиповітряної оборони на території Польщі, Румунії та Словаччини є частиною ініціативи European Sky Shield Initiative (ESSI). Цю ініціативу було засновано в жовтні 2022 року під лідерством Німеччини у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Її основна мета - зміцнення колективної оборони країн НАТО через спільне придбання та використання систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Протягом війни були випадки, коли російські ракети та дрони влучали в об'єкти на території НАТО, що підвищує ризик застосування Статті 5 - положення про колективну оборону Альянсу. Щит протиповітряної оборони допоміг би уникнути таких кризових ситуацій, попереджаючи подальші провокації з боку Росії.

На сайті Atlantic Council пишуть, що експерти попереджають, що регулярне вторгнення без жодної реакції може стати сигналом для Кремля про відсутність опору з боку НАТО, що може спровокувати ще більшу ескалацію. Створення системи протиповітряної оборони може посилити стримування і зменшити ризик серйозних інцидентів.

Російські сили на території НАТО

Російські дрони порушили повітряний простір Латвії та Румунії в ніч з 7 на 8 вересня 2024 року під час атаки на Україну. Дрони, типу "Шахед", залетіли на територію Румунії, і було виявлено їхні уламки. Міністерство оборони Румунії підтвердило цей інцидент, що стало ще одним нагадуванням про те, що російська агресія виходить за межі України. У Латвії один із дронів також потрапив на територію країни з боку Білорусі і був збитий.

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