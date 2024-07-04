Зокрема народна депутатка закликала союзників надати більше систем ППО.

Західні лідери мають "переосмислити" кількість зброї, яку вони надають Україні, а також "різко збільшити її". Про це заявила народна депутатка України Кіра Рудик в інтерв'ю Sky News.

За її словами, Україна зможе боротися з російською агресією та перемогти у війні, лише за допомогою більшої кількості систем протиповітряної оборони.

"Зараз ми не можемо обіцяти людям, коли вони лягають спати, що вони прокинуться вранці. Це ключове питання зараз для України - отримати засоби протиповітряної оборони, щоб ми могли продовжувати боротися і продовжувати відтісняти Росію", - підкреслила Рудик. Відео дня

Коли в нардепки запитали щодо побоювання про те, що винищувачі F-16 можуть бути знищені, як і інші військові літаки, вона запевнила, що посилена протиповітряна оборона захистить їх.

Рудик зауважила, що союзники України повинні "перемикнути своє сприйняття" з "дозволити Україні воювати на те, щоб дозволити нам виграти війну".

"Ми все ще відчуваємо в собі, що ми можемо виграти цю війну, і наш народ готовий боротися. Це дуже важливо, і ми просимо всіх лідерів переосмислити кількість зброї, яку вони надсилають нам, і різко збільшити її, тому що ми знаємо, що ми боремося не лише за себе, ми боремося... за свободу, цінності і за те, яким має бути світ", - наголосила політик.

Також журналіст зазначив, що Захід, ймовірно, побоюється ескалації з боку РФ, якщо Україна отримає сучасну зброю та винищувачі, однак Рудик відповіла, що Москва "вже пішла на ескалацію".

"Вони вже вчинили всі види воєнних злочинів на нашій території проти нашого народу, і не варто думати, що вони зупиняться, якщо їх не зупинити", - додала народна депутатка.

Військова допомога для України - останні новини

Як писав УНІАН, Італія планує передати Україні додаткову систему ППО SAMP/T в межах дев'ятого пакета військової допомоги, водночас не було уточнено, яка ще зброя входитиме до нього.

"Він (пакет - УНІАН) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність", - зазначив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Водночас нещодавно Фінляндія теж заявила про новий пакет військової допомоги для України.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти необґрунтованої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, а й, зрештою, про право всіх вільних народів на існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання", - зазначив міністр оборони країни Антті Гяккянен.

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