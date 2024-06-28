У Гельсінкі запевняють, що віддані підтримці України у цій війні.

Фінляндія заявила про чергову військову допомогу Україні. Це вже 24-й пакет оборонної підтримки від країни.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, цей пакет обійдеться Хельсинки приблизно в 159 мільйонів євро. Рішення сьогодні ухвалив президент республіки за поданням уряду. Згідно з повідомленням, йдеться про поставку військової техніки.

"З оперативних причин та для гарантії безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде", - зауважують у оборонному відостві країни.

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При цьому зазначається, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони. "Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти необґрунтованої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, а й, зрештою, про право всіх вільних народів на існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання", - сказав міністр оборони Антті Гяккянен.

У повідомленні говориться, що загальна вартість оборонних засобів, поставлених Фінляндією в Україну, зараз становить 2,2 млрд євро. Також Фінляндія бере участь у спільній ініціативі Чехії щодо закупівель боєприпасів. Крім того, Фінляндія вирішила брати участь у бронетанковій коаліції на чолі з Польщею, Німеччиною та Італією та в коаліції з інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом. Метою міжнародних продуктивних коаліцій є довгострокова підтримка України.

Позиція Фінляндії у війні

Як раніше повідомляв УНІАН, Фінляндія повністю відмовляється від російського газу. Вони ухвалили це рішення в рамках нового санкційного пакета ЄС.

На початку квітня до Києва прибув президент країни Александр Стубб. Вони разом з Володимиром Зеленским підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки.

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