Основну частину пакету складають боєприпаси різних типів.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у 150 мільйонів доларів. Про нього повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, це вже сьомий пакетом військової допомоги Україні в межах нової програми фінансування, ухваленої у квітні. Новий пакет зокрема включає:

ракети для комплексів протиповітряної оборони;

боєприпаси для систем HIMARS;

ракетні системи;

артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Зазначається, що всі ці озброєння взято із запасів американської армії, отже їх доставка має відбутися найближчим часом.

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Крім того, частину пакету витратять на закупівлю у промисловості ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Тобто їх поставка відбудеться значно пізніше.

Американська військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, країни НАТО не змогли домовитися про взяття на себе багаторічних зобов’язань щодо підтримки України. Спроби генсека Єнса Столтенберга переконати країни блоку не досягли успіху.

Все, на що зголосилися союзники по НАТО напередодні саміту у Вашингтоні – це надати Україні допомогу в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року. Однак і тут наразі немає конкретних домовленостей щодо того, хто і скільки конкретно надасть.

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