Спецслужби країни вже розслідують підпал.

Ліві екстремісти спалили дачу глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера за постачання зброї Україні.

Як повідомило видання Bild, на півночі Німеччини в місті Хермансбург підпалили дерев'яний будиночок на ділянці, що належить Паппергеру, а відповідальність за це взяли на себе ліві екстремісти.

Вони думають, що концерн Rheinmetall спеціально накопичує "різні старі типи танків", які "можуть бути продані Україні разом із боєприпасами за величезні гроші". Таким чином "Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не тільки в національному масштабі", вважають екстреммісти.

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Спецслужби країни вже розслідують підпал і перевіряють справжність заяв.

Зброя Rheinmetall для України

15 березня стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall найближчим часом почне будівництво снарядного заводу в Україні. Як сказав голова правління Rheinmetall Армін Паппергер, перші снаряди можуть зійти з українського конвеєра через 15 місяців.

Загалом концерн планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і ППО.

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